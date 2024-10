POL-PPRP: Durch Auffahrunfall verletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstagmorgen (29.10.2024, gegen 9:30 Uhr) fuhr ein 46-jähriger Autofahrer in der Rottstraße vom Fahrbahnrand an und missachtete den Vorrang des auf der Straße fahrenden 15-jährigen Radfahrers. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: 0621 963-20022 (bis 12 Uhr -1500) E-Mail: ...

