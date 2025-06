Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfall auf Baustelle in Schortens - Umstürzendes Gerüst beschädigt mehrere Fahrzeuge

Schortens (ots)

Am Donnerstag, den 19.06.2025, gegen 12:19 Uhr, kam es auf einer Baustelle in der Beethovenstraße in Schortens zu einem Unfall. Ein 73-jähriger Lkw-Fahrer unterließ es, die auf seinem Fahrzeug befindliche Mulde nach der Beladung ordnungsgemäß abzusenken und zu sichern. Beim anschließenden Rangieren des Lkws wurde durch die nicht gesicherte Mulde ein Stahlgerüst erfasst und umgestoßen. In der Folge stürzte das Gerüst auf drei im Nahbereich geparkte Pkw sowie auf einen angrenzenden Gartenzaun. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

