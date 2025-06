Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray

Wilhelmshaven (ots)

Am 19. Juni 2025 gegen 14:50 Uhr kam es in der Bismarckstraße in Wilhelmshaven zu einem Vorfall mit Pfefferspray. Die 30-jährige Beschuldigte sprühte durch die geöffneten Fenster auf der Beifahrerseite eines geparkten Fahrzeugs Pfefferspray in Richtung der 28-jährigen Fahrerin auf dem Beifahrersitz.

Sie und ihr 5-jähriger Sohn, der sich auf der Rücksitzbank befand, wurden durch das Reizgas leicht verletzt. Die Täterin flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort. Der Vorfall konnte durch mehrere Zeugen beobachtet und die Beschuldigte so identifiziert werden.

Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 zu melden.

