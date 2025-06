POL-WHV: Pedelec-Fahrer mit über 2 Promille verursacht Unfall und flüchtet

Wilhelmshaven (ots) - Am 18.06.2025, gegen 13:51 Uhr, wurde ein Unfall in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer parkte seinen Pkw auf einem abschüssigen Parkplatz, vergaß jedoch, diesen ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. Nachdem der Fahrer sein Fahrzeug verlassen hatte, setzte sich dieses selbstständig in Bewegung, rollte rückwärts über die Straße und stieß gegen ein Fenster. Es entstand Sachschaden am Pkw und am Fenster. ...

mehr