POL-WHV: Kabel sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer und Zeugen

Jever (ots) - Am 18. Juni 2025, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der Mühlenstraße in Jever zu einem Vorfall im Straßenverkehr. Eine 45-jährige Radfahrerin befuhr den rechtsseitigen Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Moorwarfen. Im Bereich der Einmündung zur Anton-Günther-Straße beabsichtigte die Radfahrerin, diese zu kreuzen, um ihre Fahrt fortzusetzen. In diesem ...

mehr