POL-VIE: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Viersen-Süchteln (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es gegen 9 Uhr zu einem Unfall in Süchteln. Ein 83-jähriger Mann aus Viersen wollte in der Klemensstraße aus seinem Auto aussteigen, als der Wagen plötzlich rückwärts rollte. Dadurch fiel der Mann aus dem Fahrzeug und wurde mehrere Meter mitgezogen. Nach aktuellem Stand wird vermutet, dass der Mann versehentlich vergessen hatte, die Handbremse anzuziehen. Der Mann ...

