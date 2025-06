Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwerer Verkehrsunfall - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Schwalmtal-Hehler (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 12. Juni, kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Kradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann aus Viersen befuhr die L3 in Richtung Rickelrath. Zur selben Zeit wollte eine 54-jährige Autofahrerin aus Wassenberg von der Straße "Hehler" nach links auf die L3 einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Kradfahrer und der Autofahrerin. Der Viersener wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Seine Angehörigen wurden informiert. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Essen unterstützte die Polizei Viersen bei der Unfallaufnahme. Die Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. /jk (613)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell