Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Mehrere Pkw aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Kripo ermittelt

Kreis Viersen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch wurden mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. Die Täter stahlen aus den Fahrzeugen Werkzeug und Arbeitsmaschinen. Die angezeigten Fälle verteilen sich auf die Kommunen Grefrath, Kempen und Viersen. Insgesamt brachen die Täter in 16 Fahrzeuge ein. In Grefrath waren zwei Fälle auf der Straße 'Gewerbepark Wasserwerk', in Kempen war der Tatort auf der Straße 'Maasheide', in Viersen auf den Straßen 'Vorster Straße', 'Hohe Buschstraße', 'Gerberstraße', 'Grefrather Straße' und auf der Ratsallee. Haben sie Hinweise zu Tatverdächtigen? Dann wenden sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. Dort laufen die Ermittlungen. /wg (611)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell