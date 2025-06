POL-VIE: Kempen: GPS-Tracker von Bauernhöfen gestohlen - Hinweise gesucht!

Nettetal-Lobberich (ots) - Am Dienstag gegen 17.30 Uhr war eine 21-jährige Nettalerin mit Bekannten im Ingenhovenpark an der Burgstraße in Lobberich, als eine Gruppe von mehreren jungen Männern auf sie zukam. Einer aus der Gruppe beleidigte die 21-Jährige, warf eine größere Glasflasche in ihre Richtung und traf sie am Bein. Die junge Frau lief mit ihren ...

