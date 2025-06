Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unbekannte verletzten 21-Jährige mit Glasflasche - Kripo sucht Zeuginnen und Zeugen

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Dienstag gegen 17.30 Uhr war eine 21-jährige Nettalerin mit Bekannten im Ingenhovenpark an der Burgstraße in Lobberich, als eine Gruppe von mehreren jungen Männern auf sie zukam. Einer aus der Gruppe beleidigte die 21-Jährige, warf eine größere Glasflasche in ihre Richtung und traf sie am Bein. Die junge Frau lief mit ihren Begleitern aus dem Park. Kurze Zeit später beobachtete sie die Gruppe, als diese mit einem Pkw, möglicherweise einem grauen Audi, durch Lobberich fuhren. Das Kriminalkommissariat 3 in Dülken ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Gruppe oder auf den Pkw geben können. Erreichbar ist das KK 3 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (606)

