Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Aufmerksame Zeugin entdeckt Fahrraddiebe am Bahnhof

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstag, 7. Juni, beobachtete eine 35-jährige Frau gegen 22:45 Uhr zwei Männer, die sich am Dülkener Bahnhof bei den Fahrradunterständen auffällig verhielten. Sie hörte Sägegeräusche und sah, wie sich die beiden Unbekannten wenig später mit einem Fahrrad zu Fuß in Richtung Heinz-Luhnen-Straße entfernten. Die Frau informierte umgehend die Polizei und gab eine Personenbeschreibung der beiden Männer durch. Kurze Zeit später konnten Einsatzkräfte der Polizei die Tatverdächtigen antreffen. Es handelt sich um einen 35-Jährigen und einen 58-jährigen Polen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Bei ihnen wurden eine Säge sowie ein gestohlenes Fahrrad gefunden. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /jk (603)

