Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall nach Sekundenschlaf - Zwei Personen schwer verletzt

Willich-Anrath (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kempener Straße in Willich-Anrath. Ein 35-jähriger Mann aus Recklinghausen war mit seinem Auto in Richtung Kempen unterwegs, als er von seiner Fahrspur abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte er mit dem Fahrzeug einer 41-jährigen Frau aus Hückelhoven. Der 35-Jährige gab an, dass ein Sekundenschlaf während der Fahrt die Ursache des Unfalls gewesen sei. Die Fahrerin aus Hückelhoven und ihr 44-jähriger Beifahrer aus Erkelenz wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Fahrer aus Recklinghausen und sein 18-jähriger Beifahrer aus Bad Friedrichshall erlitten leichte Verletzungen. Setzen Sie sich niemals übermüdet ans Steuer! Sekundenschlaf kann schwerwiegende Folgen haben - für Sie und andere Verkehrsteilnehmende. Fragen Sie sich vor Fahrtantritt, ob Sie sich in der Verfassung befinden, ein Fahrzeug sicher zu führen. Auf den Mann aus Recklinghausen wartet nun ein Strafverfahren, das einen Führerscheinverlust zur Folge haben könnte. /jk (602)

