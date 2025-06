Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250607 Willich-Schiefbahn: Raub mit Schusswaffe auf Tankstelle - Täter flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Willich-Schiefbahn (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat maskiert am Sa., 07.06.2025 um 20:00 Uhr die Innenräume einer Tankstelle auf der Willicher Straße in Schiefbahn. Er forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe in englischer Sprache die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Danach flüchtete er mit seiner geforderten Beute fußläufig vom Tatort in Richtung Wallgraben. Der 20-jährige Kassierer der Tankstelle blieb unverletzt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlicher Täter, circa 20-30 Jahre alt, circa 170-175 cm groß, mit kräftiger/sportlicher Statur, zur Tatzeit war der Mann mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und trug eine schwarze Hose und ein schwarzes Oberteil/Jacke. Er führte eine schwarze Pistole und einen grauen Rucksack mit.

Der Tatverdächtige konnte bei seiner Flucht durch einen Zeugen kurzfristig beobachtet werden, demnach hat er vermutlich braune, wellige Haare. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162-377-0. (599)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell