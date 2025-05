POL-PPTR: Zwei Diebstähle aus Autos in Trier

Trier (ots) - Am Dienstag, 29. April, zwischen 11 und 12 Uhr, belästigte ein Mann eine Frau an der Ecke Roonstraße/Theodor-Heuss-Allee. Der Mann sprach die Frau, die mit mehreren Gepäckstücken unterwegs war, erst an, um sie nach dem Weg zu fragen. Plötzlich umarmte und berührte er sie auf unangemessene Weise. Die Frau äußerte laut ihren Unmut und stieß den Mann weg. Er entfernte sich daraufhin in Richtung Porta ...

