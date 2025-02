Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Velbert - 2502040

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallflucht:

--- Velbert ---

Am Montagmittag, 10. Februar 2025, wurde auf der Lessingstraße in Velbert eine 16-Jährige mit schweren Verletzungen aufgefunden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist es unklar, wie es zu den Verletzungen kam, so dass die Polizei um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen bittet.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:30 Uhr querte eine 16-Jährige, kurz hinter dem Einmündungsbereich zur Goethestraße, die Fahrbahn der Lessingstraße. Nach Angaben eines 59-jährigen Fahrers eines schwarzen VW Tiguan, der zu diesem Zeitpunkt die Lessingstraße aus Richtung Goethestraße befuhr, verlor die 16-Jährige aus unbekannter Ursache plötzlich das Bewusstsein und fiel unmittelbar vor dem Auto zu Boden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Fußgängerin zur stationären Beahndlung in ein Krankenhaus.

Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die junge Fußgängerin tatsächlich Opfer eines Verkehrsunfalls geworden sein muss. Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass sie bei der Überquerung der Fahrbahn von einem Auto erfasst und hierdurch schwer verletzt wurde.

Die Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen tätigen können, sich mit der Polizei Velbert in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

