Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2502034

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Sonntagvormittag, 2. Februar 2025, bis Sonntag, 9. Februar 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Moltkestraße in Velbert. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen zur Tatzeit gewaltsam durch die Wohnungstür in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entwendeten einen Möbeltresor sowie Handtaschen und flohen anschließend augenscheinlich auf dem Einstiegsweg. An der Tür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufname nicht näher beziffert werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Samstagabend, 8. Februar 2025, kam es auf der August-Wendel-Straße in Ratingen-West zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Gegen 19:30 Uhr bemerkete der Bewohner eines Einfamilienhauses verdächtige Geräusche aus seinem Wohnzimmer. Als er dieses betrat, stellte er zwei Einbrecher fest, die sich durch die Terrassentür gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Die circa 20 Jahre alten und dunkel gekleideten Männer entfernten sich durch den Garten und flohen in unbekannte Richtung über den Gartenzaun. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ein Beuteschaden entstand nicht.

Am Samstagabend, 8. Februar 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Wittenberger Straße in Ratingen-West. In der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter augenscheinlich durch ein rückwärtig gelegenes Fenster im Erdgeschoss in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entkamen unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher beziffert werden.

Am Samstag, 8. Februar 2025, kam es in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:40 Uhr, zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Straße Felderhof in Ratingen-West. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck von bisher nicht näher verifiziertem Wert und flohen anschließen unerkannt augenscheinlich auf dem Einstiegsweg. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Am Samstag, 8. Februar 2025, kam es in der Zeit von 17 Uhr bis 21:45 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Straße "Zur Kleigrube" in Ratingen-West. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen hierbei gewaltsam durch die rückwärtig gelegene Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag und flohen anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden an der Terrassentür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Zeit von Samstagnachmittag, 8. Februar 2025, bis Sonntagnachmittag, 9. Februar 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Straße "Scheidter Bruch" in Ratingen-Lintorf. In der Zeit von 15 Uhr bis 17:15 Uhr des Folgetages drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch ein bodentiefes Fenster in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Ausweise sowie Goldschmuck und flohen anschließend unerkannt. Der Beuteschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

--- ERFOLGSMELDUNG ---

Am Freitagmittag, 7. Februar 2025, alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, nachdem sie zwei Jugendliche beobachtet hatte, die sich an der Hochdahler Straße von einem Nachbargrundstück über einen Zaun entfernt hatten. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte konnten einen 14-Jährigen und eine 15-Jährige im Rahmen der Nacheile stellen und nahmen die jugendlichen Einbrecher vorläufig fest. Zudem stellten sie Einbruchswerkzeug und die Tatbeute, die aus einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus stammte, sicher.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Nachdem eine sofortige Inhaftierung des Duos seitens der Staatsanwaltschaft verneint worden war, übergaben die Einsatzkräfte die in Belgien gemeldeten Jugendlichen dem Jugendamt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Freitag, 7. Februar 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Neustraße in Langenfeld-Reusrath. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 16:15 Uhr bis 18 Uhr gewaltsam durch die Balkontür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten einen Möbeltresor sowie Schmuck und Bargeld. Mitsamt der Tatbeute flohen sie unerkannt auf dem Einstiegsweg. Eine genauer Beuteschaden lag im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Ob drei Jugendliche, die sich gegen 16:15 Uhr in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben, mit der Tat in Verbindung gebracht werden können, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Einer der Jugendlichen soll eine blaue Jacke und eine blaue Cap mit dem Aufdruck "Scania" getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Nacht auf Montag, 10. Februar 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Tankstelle an der Benzstraße in Monheim am Rhein. In der Zeit von 22 Uhr bis 4:45 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch eine Seitentür in die Verkaufsräume ein. Sie entwendeten Zigaretten von geringem fünfstelligen Wert und öffneten gewaltsam einen Tresor aus dem sie Bargeld stahlen.

Die alarmierten Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Der enstandene Sachschaden wird auf einen geringen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell