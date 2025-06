Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250606 Nettetal-Schaag: Unfall fordert zwei Schwerverletzte

Nettetal-Schaag (ots)

Am Freitag gegen 13.50 Uhr kam es auf der Kindter Straße in Schaag zu einem Unfall, bei dem ein Autofahrer und seine Beifahrerin schwer verletzt wurden. Der 70-jährige Nettetaler war mit seinem Auto in Richtung Happelter unterwegs. Möglicherweise schätzte er die Distanz zu einem geparkten Pkw falsch ein, so dass er gegen diesen fuhr. Der Pkw des Nettetalers landete in der Folge auf der Seite. Der Fahrer wurde dabei kurzfristig in seinem Fahrzeug eingeklemmt und später durch die Feuerwehr gerettet. Der 70-Jährige sowie seine 69-jährige Beifahrerin aus Viersen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Ersthelfer zog sich bei Rettungsmaßnahmen unter anderem leichte Prellungen zu. Er musste aber vor Ort nicht weiter medizinisch behandelt werden. Die Kindter Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (598)

