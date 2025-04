Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdieb im Blaumann täuscht Ablesung des Wasserzählers vor: Zeugen im Blumenäckerweg gesucht

Kassel (ots)

Kassel Harleshausen:

Ein falscher Wasserwerker hat sich am gestrigen Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, unter dem Vorwand, den Wasserzähler ablesen zu müssen, Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin im Blumenäckerweg in Kassel verschafft. Der Mann ging mit der äußerst hochbetagten Frau in das Bad, wo er vorgab, dass sie während der Ablesung das Wasser laufen lassen müsse. Die Seniorin behielt den vermeintlichen Wasserwerker zwar aufmerksam im Blick, allerdings schlich sich währenddessen offenbar ein unbekannter Komplize des Mannes durch die angelehnte Tür in die Wohnung, der nach Wertsachen suchte und anschließend mit erbeuteten Schmuckstücken und Bargeld aus dem Mehrfamilienhaus flüchtete. Das Opfer beschrieb den später gerufenen Polizisten einen ca. 40 Jahre alten und etwa 1,65 Meter großen Mann mit kurzen dunklen Haaren, der einen "Blaumann" trug. Den Komplizen bekam die Seniorin nicht zu Gesicht.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Trickdiebstahl werden bei der EG SÄM der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die gestern Mittag im Tatortbereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell