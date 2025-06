Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schockanruf - Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Kurt-Schumacher-Ring 04.06.2025, 16:30 Uhr

Unbekannten Telefonbetrügern gelang es am Mittwochnachmittag durch einen sogenannten Schockanruf einen 85-Jahre alten Rentner um sein Erspartes zu bringen.

Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand erreicht den Rentner gegen 16:30 Uhr ein Anruf. Eine männliche Stimme gab sich als der Sohn des 85-Jährigen aus, der angeblich einen schweren Unfall verursacht habe und nun im Krankenhaus liege. Bei diesem Unfall sei ebenfalls eine Schwangere verletzt worden, die nun an den Folgen des Unfalls verstorben sei. Der vermeintliche Sohn bat den Wolfsburger nun darum, Gold und Geld für seine Kaution zu zahlen, die demnächst bei ihm zuhause abgeholt werde.

Der von der Emotionalität des Anrufs völlig verunsicherte Rentner schenkte dem Anruf Glauben und bereitete einen kleinen Koffer vor, in dem er alle seine Wertgegenstände verstaute. Als kurze Zeit später ein Unbekannter an seiner Wohnungstür klingelte, übergab der 85-Jährige dem Mann den Koffer mit den Wertsachen, woraufhin dieser sich entfernte. Der unbekannte Täter war etwa 1,70 m groß, schlank und hatte ein auffallend rundes Gesicht. Er trug eine schwarze Basecap, ein schwarzes Sweatshirt sowie eine schwarze Jogginghose und eine dunkle, runde Sonnenbrille.

Zeugen, denen die beschriebene Person zum Tatzeitpunkt in der Kurt-Schumacher-Straße oder in der Umgebung aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 3. Fachkommissariats in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361-46460 zu melden. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut eindringlich vor den sich immer wieder verändernden Maschen der Telefonbetrüger. "Die Täter erfinden hochemotionale Geschichten in dem Wissen, dass diese die Angerufenen in eine gefühlsmäßige Ausnahmesituation bringen", so der polizeiliche Präventionsexperte Mario Dedolf. "Sie sind so geschult, dass sie bei einem Zögern oder Nachfragen sofort entsprechend reagieren können und sich so Vertrauen erschleichen oder Druck aufbauen." Zudem werden die Angerufenen aufgefordert, die Gespräche aufrecht zu halten, damit eine Kontaktaufnahme oder ein Nachdenken nicht möglich ist.

Die Polizei rät deshalb dringend, bei Anrufen, die eine Notlage und/oder eine Geldforderung beinhalten, sofort aufzulegen. Zudem sollten die benannten Angehörigen sowie die Polizei verständigt werden. Des Weiteren weist die Polizei darauf hin, dass weder von der Polizei noch von der Staatsanwaltschaft am Telefon eine Kaution verlangt wird und niemals ein Abholer geschickt wird.

