Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker - Täter bestehlen Seniorenehepaar

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Conringstraße

02.06.2025, 13.00 Uhr

Unbekannten Tätern gelang es am Montagmittag sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung eines älteren Ehepaares in Helmstedt zu verschaffen und diesen Schmuck und Bargeld zu entwenden.

Gegen 13.00 Uhr klingelte es am Montag an der Wohnungstür des Ehepaares in der Conringstraße. Vor der Tür stand ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke vorstellte. Der Unbekannte erläuterte, dass vor dem Haus ein Hydrant beschädigt worden sei und deshalb die Wasserhähne in den Wohnungen überprüft werden müssten. Die Senioren wurden aufgefordert, die Wasserhähne im Badezimmer und der Küche aufzudrehen, bis schmutziges Wasser laufen würde. Als das Ehepaar nach geraumer Zeit erneut mit dem Mann sprechen wollte, stellten sie fest, dass dieser mittlerweile die Wohnung verlassen hatte. Zunächst dachten die Senioren sich nichts dabei; erst am Nachmittag stellten sie fest, dass sie bestohlen worden waren.

Der falsche Handwerker war etwa 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Er hatte kurze, mittelblonde Haare, sprach akzentfreies hochdeutsch und hatte ein mitteleuropäisches Aussehen.

Ob der Täter alleine gehandelt hat oder einen Mittäter hatte ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die im Bereich der Conringstraße die beschriebene Person oder ein verdächtiges Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell