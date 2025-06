POL-WOB: Einbruch in Wohnhaus

Helmstedt (ots) - Helmstedt, 01.06.2025 - In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 02:30 Uhr auf dem Papenberg in Helmstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten etwa zehn Personen in eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf zwei Männer, ein 38-jähriger aus Helmstedt sowie ein 30-jähriger aus dem Landkreis Börde, durch Schläge und Tritte ...

mehr