POL-WOB: Unfall im Kreuzungsbereich - 30-Jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Weyhäuser Weg

27.05.2025, 10.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem 30 Jahre alten Audi-Fahrer und einem 63-jährigen Tiguan-Fahrer am Dienstagvormittag auf dem Weyhäuser Weg Ecke Kreisstraße 114 wurden alle beteiligten Personen verletzt.

Der Audi-Fahrer befuhr in Begleitung eines 22 Jahre alten Bekannten den Weyhäuser Weg in Richtung Fallersleben. Der 63-Jährige war mit seinem Pkw auf der K 114 in Richtung Gifhorn unterwegs. Der Audi-Fahrer bemerkte den Ampelausfall an der Kreuzung zu spät und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah er den durch Verkehrszeichen bevorrechtigten Tiguan-Fahrer und stieß mit diesem zusammen.

Der Audi-Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Sein Begleiter und der 63-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die drei Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

