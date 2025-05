Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw kollidiert mit Verkehrsinsel - Fahrerin leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, An der Meine

26.05.2025, 08.15 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Montagmorgen auf der sogenannten Feuerwachenkreuzung in Vorsfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Pkw beschädigt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 47 Jahre alte Skoda-Fahrerin die Helmstedter Straße und an der Kreuzung nach rechts in die Straße An der Meine abbiegen. Dort musste sie zunächst verkehrsbedingt an der Ampel halten. Als die Ampel auf grün schaltete fuhr die Pkw-Fahrerin plötzlich geradeaus in Richtung Amtsstraße und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Durch den Aufprall wurden Trümmerteile weggeschleudert und zwei in der nähe befindliche Pkw dadurch beschädigt.

Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin wurde mit in einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gefahren.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle gesperrt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell