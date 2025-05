Polizei Wolfsburg

POL-WOB: PKW-Fahrerin mit 2,04 Promille unterwegs - Polizei stellt Führerschein sicher

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Mozartstraße

23.05.2025, 19.16 Uhr

Am Freitagabend wurde eine 56-jährige Pkw-Fahrerin mit 2,04 Promille in der Mozartstraße in Fallersleben kontrolliert.

Am Freitagabend befuhr eine Zeugin mit ihrem Pkw die Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben, als sie auf die Fahrweise des vor ihr fahrenden Pkw aufmerksam wurde. Dieser fuhr in starken Schlangenlinien, so dass die Zeugin umgehend die Polizei verständigte. Die Fahrerin fuhr weiter bis auf den Parkplatz in der Nähe eines Drogeriemarktes und die Zeugin blieb weiterhin am Telefon, um den auf der Anfahrt befindlichen Polizeibeamten den Standort durchzugeben. Als die Beamten kurze Zeit später auf dem Parkplatz eintrafen, fanden sie die 56-Jährige schlafend in ihrem Pkw vor. Als die von den Beamten geweckt wurde, war sie zunächst erstaunt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkoholgeruch und einen sehr unsichere Gang fest. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,04 Promille. Eine daraufhin angeordnete Blutprobe wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen.

Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

