POL-WOB: Pkw übersieht E-Scooter - Zwei Jugendliche leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Obere Tor

23.05.2025, 07.20 Uhr

Am Freitagmorgen kam es auf einem Parkplatz in der Straße Obere Tor in Vorsfelde zu einem Unfall zwischen einem unbekannten Pkw-Fahrer und zwei 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen auf einem E-Scooter.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollten die Mädchen, die sich zu zweit auf dem E-Scooter befanden, von dem Parkplatz eines Discounters in Richtung der Straße Zum Alten Teich fahren. Zeitgleich fuhr ein blauer Pkw auf den Parkplatz und es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit dem E-Scooter. Bei dem Unfall stürzten die Jugendlichen und verletzten sich leicht.

Der Pkw-Fahrer hielt kurz an und erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei. Als die Teenager dies bejahten, setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Jugendlichen fuhren weiter zur Schule, wo sie den Unfall meldeten. Im Anschluss wurden beide mit einem Rettungswagen ins Klinikum zur medizinischen Versorgung gefahren.

Der Pkw-Fahrer soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und braune Haare gehabt haben.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zu dem Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vorsfelde unter der Telefonnummer 05363/809700 zu melden.

