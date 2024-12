Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Am Freitag (13.12.24) befuhr ein zehnjähriger Dülmener auf seinem Fahrrad die Straße Westhagen in Begleitung eines Freundes. Als ein silbernes Auto mit Coe-Kennzeichen wendete, kollidierte es mit dem linken Fuß des zehnjährigen. Der Junge sprach den Mann darauf an, der den Dülmener unflätig beleidigte und wegfuhr. Passiert ist das gegen 16.50 ...

