Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße

Dieb versteckt sich vor der Polizei

Coesfeld (ots)

Am 15.12.2024, gegen 17.15 Uhr, meldete eine Anwohnerin der Tüllinghofer Straße in Lüdinghausen verdächtige Geräusche aus ihrem Keller. Bei der Durchsuchung des Kellers trafen die Beamten auf einen 53-Jährigen Lüdinghauser, der sich hinter einer Kellertür versteckte. Dieser steht im Tatverdacht zuvor drei Kellerräume gewaltsam geöffnet zu haben. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte Diebesgut aufgefunden werden. Der Tatverdächtige gab an, es aus einem der Kellerräume entwendet zu haben.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

