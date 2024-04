POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Polizeipräsidium Osthessen

Osthessen

Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Mann unter Transporter

Kalbach. Am Donnerstagmorgen (25.04.), gegen 2.15 Uhr, hielt ein 33-jähriger lettischer Lkw-Fahrer auf dem Parkplatz Rhöneiche an der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel an, um nach momentan vorliegenden Informationen einen Reifenschaden zu beheben. Hierbei hob er den Transporter VW Crafter mittels eines Wagenhebers an, um das Ersatzrad unter dem Fahrzeug hervorzuholen. Während der Fahrer sich gerade unter dem Transporter befand, löste sich der Wagenheber aus noch unbekannten Gründen und der Transporter fiel auf den darunterliegenden 33-Jährigen. Durch die anschließenden Hilferufe wurden andere Verkehrsteilnehmer auf das Geschehen aufmerksam und verständigten den Rettungsdienst. Noch bevor die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr Uttrichshausen und der Polizeistation Petersberg eintrafen, gelang es einem anderen Verkehrsteilnehmer durch sein beherztes Eingreifen den Verunfallten zu befreien. Der Verletzte wurde anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeiautobahnstation Petersberg

Unfall mit Linienbussen

Fulda. Ein 66-jähriger Mann aus Dipperz, welcher sich als Mitfahrer in einem Linienbus befand, wurde bei einem Unfall am Mittwoch (24.04.) leicht verletzt. Der Linienbus befuhr gegen 9 Uhr die Flemingstraße und bog nach aktuellem Kenntnisstand nach links in die Münsterfeldallee ein, um weiter bergab in Fahrtrichtung Haimbacher Straße zu fahren. Hierbei kam es im engen Kurvenbereich aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem weiteren Linienbus, welcher die Münsterfeldalle bergauf in Fahrtrichtung Flemingstraße befuhr und nach rechts in diese abbiegen wollte. Durch den Aufprall brachen zwei Scheiben der Fahrgastzelle eines Linienbusses. Der 66-jährige Fahrgast wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.500 Euro.

Verkehrsunfall

Petersberg. Bei einem Unfall am Mittwoch (24.04.) erlitt ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Vogelsbergkreis leichte Verletzungen. Er befuhr gegen 10:40 Uhr die L 3378 in Fahrtrichtung Michelsrombach. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer fuhr zeitgleich von der B 27 aus Hünfeld kommend ab und wollte nach aktuellen Erkenntnissen nach links auf die L 3378 einbiegen. Hierbei kam es aus derzeit nicht bekannten Gründen zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (22.04.), in der Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr, parkte ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem orangenen VW Tiguan ordnungsgemäß auf einem öffentlichen Parkplatz in der Chemnitzer Straße. In diesem Zeitraum stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- beziehungsweise Aussteigen mit der Tür gegen die Beifahrertür des geparkten Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall im Kreuzungsbereich

Bad Hersfeld. Am Dienstag (23.04.), gegen 15:50 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld die Hainstraße aus Fahrtrichtung Bismarckstraße in Richtung Eichhofstraße. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Fuldastraße in Fahrtrichtung Johannistor. Nach aktuellem Kenntnisstand war die Ampelanlage zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb, sodass die dortigen Verkehrszeichen galten. Als der Pkw-Fahrer die Kreuzung Johannistor überqueren wollte und sich langsam hineintastete, stieß die auf der Vorfahrtsstraße befindliche Pkw-Fahrerin in die rechte Fahrzeugseite des Pkw-Fahrers. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000,00 Euro. Das Fahrzeug des Pkw-Fahrers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (24.04.), in der Zeit von 6:10 Uhr bis 16:30 Uhr, parkte ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld seinen schwarzen Audi A4 auf einem Parkplatz in der Heinrich-Börner-Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken den hinteren rechten Kotflügel beschädigt und anschließend die Unfallörtlichkeit unerlaubt verlassen hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß

Schlitz. Am Dienstag (23.04.), gegen 11:30 Uhr, hielt ein 59-jähriger Busfahrer mit seinem Kraftomnibus der Marke Evobus an der Bushaltestelle in der Herrngartenstraße. Beim Losfahren kollidierte er aus noch unklarer Ursache mit dem Mercedes E 280 CDI eines 30-jährigen Fahrers, welcher sich bereits neben dem Bus befand. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer sowie die Fahrgäste im Linienbus unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 7.500 Euro.

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Mittwoch (24.04.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW-Passat die Bahnhofstraße in Richtung Umgehungsstraße. In Höhe der Hausnummer 88 musste er sein Fahrzeug nach derzeitigen Informationen verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 44-jähriger Pkw-Fahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr mit seinem BMW auf. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 2.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

