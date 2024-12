Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Westhagen/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten Autofahrer. Am Freitag (13.12.24) befuhr ein zehnjähriger Dülmener auf seinem Fahrrad die Straße Westhagen in Begleitung eines Freundes. Als ein silbernes Auto mit Coe-Kennzeichen wendete, kollidierte es mit dem linken Fuß des zehnjährigen. Der Junge sprach den Mann darauf an, der den Dülmener unflätig beleidigte und wegfuhr. Passiert ist das gegen 16.50 Uhr. Auf medizinische Versorgung vor Ort verzichtete er nach Rücksprache mit einem Erziehungsberechtigten.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

-männlich -circa 40 - 45 Jahre alt -rund 1,80 Meter - 1,90 Meter -südostasiatischer Phänotyp -dunkler, kurzer Bart -Glatze -"normale" Statur -blaue Jeans -Deutsch mit ausländischem Dialekt

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell