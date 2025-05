POL-WOB: Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Fallersleben, Mozartstraße 23.05.2025, 19.16 Uhr Am Freitagabend wurde eine 56-jährige Pkw-Fahrerin mit 2,04 Promille in der Mozartstraße in Fallersleben kontrolliert. Am Freitagabend befuhr eine Zeugin mit ihrem Pkw die Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben, als sie auf die Fahrweise des vor ihr fahrenden Pkw aufmerksam wurde. ...

mehr