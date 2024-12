Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Polizei Merzig sucht nach Verkehrsunfall flüchtigen LKW

Merzig (ots)

Am Donnerstag, dem 12.12.2024, befuhr trotz Gegenverkehr um 17:20 Uhr ein LKW-Sattelzug die Brauerstraße in Merzig entgegengesetzt der Einbahnstraße. In Höhe des Rathauses bog er dann nach rechts in die Bahnhofstraße ab, wobei er die dortige Ampelanlage erfasste und stark beschädigte. Fahrer und LKW entfernten sich dann, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte dabei lediglich schildern, dass es sich um einen Sattelzug handelte. Die Polizei Merzig bittet Zeugen, die eventuell weitere Angaben zum LKW machen können, sich unter der Telefonnummer 06861-7040 zu melden.

