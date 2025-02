POL-MI: Duo bedroht Mann mit Messer

Lübbecke (ots) - (AB) Ein 42-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in Eilhausen eine Bielefelderin angegriffen und leicht verletzt. So befand sich die 28-jährge gegen 15 Uhr auf dem an der Eilhauser Königsmühle gelegenen Parkplatz an der Straße Windmühlenfeld (B 65). Während die Fahrerin neben ihrem Wagen stand, näherte sich ihr ein Unbekannter und sprach sie an. Da ihr der Fremde eher ...

mehr