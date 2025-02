Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frau mit Pfefferspray angegriffen

Lübbecke (ots)

(AB) Ein 42-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in Eilhausen eine Bielefelderin angegriffen und leicht verletzt.

So befand sich die 28-jährge gegen 15 Uhr auf dem an der Eilhauser Königsmühle gelegenen Parkplatz an der Straße Windmühlenfeld (B 65). Während die Fahrerin neben ihrem Wagen stand, näherte sich ihr ein Unbekannter und sprach sie an. Da ihr der Fremde eher distanzlos erschien und sich die Frau den Angaben nach belästigt fühlte, forderte sie ihn auf, weiter zu gehen. Das nahm der aggressiv Auftretende offenbar zum Anlass, gegen die Fahrertür ihres Pkw zu schlagen.

Als die Verängstigte dann den Notruf der Polizei wählte, sprühte der Lübbecker ihr plötzlich Pfefferspray in ihr Gesicht. Im Anschluss entfernte er sich zu Fuß in Richtung Nettelstedt. Schon wenige Minuten später konnte eine Streifenwagenbesatzung, nicht zuletzt durch die detaillierte Beschreibung, den Mann auf Höhe des Westerbruchwegs antreffen. Schon bei Erblicken der Beamten, schrie der Polizeibekannte lautstark und kam den Anweisungen der Beamten nicht nach. Im weiteren Verlauf zog er sein Pfefferspray heraus und zielte damit in Richtung der Beamten, worauf der Einsatz des polizeilichen Reizstoffsprühgerätes folgte. Weil er sich weiterhin unkooperativ zeigte, zudem drogentypische Auffälligkeiten an den Tag legte und auch nach den Einsatzkräften trat, fesselte man den Angriffslustigen und brachte ihn zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus nach Lübbecke.

Nach der Hinzuziehung des Ordnungsamtes wurde der sich möglicherweise in einem Ausnahmezustand befindliche Mann in Fachklinik eingewiesen.

Auf ihn wird nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zukommen.

