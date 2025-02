Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin wird Opfer von Betrügern

Porta Westfalica (ots)

(SN) Am Donnerstagnachmittag ist eine Seniorin im Stadtteil Barkhausen Opfer von Betrügern geworden.

Den Ermittlungen nach klingelten zwei bisher unbekannte Personen zwischen 16 und 17 Uhr an der Haustür des Wohnhauses in der Straße "An der Landwehr" und gaben sich der Bewohnerin gegenüber als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus. Unter dem Vorwand eine Glasfaserleitung überprüfen zu müssen, erhielt das Duo schließlich Zutritt zu dem Gebäude. Darin verwickelte einer der Männer die Frau in ein Gespräch, während die andere Person vorgab, die Anschlüsse im Haus kontrollieren zu müssen. Nachdem das Duo das Haus wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte die Entwendung von Bargeld fest und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Beamten erhoffen sich aufgrund des dicht besiedelten Wohngebiets Hinweise von Zeugen, denen das Duo in den Nachmittagsstunden aufgefallen sein könnte. Entsprechende Beobachtungen werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Angesichts des Falles erneuert die Polizei ihre Bitte zu einer grundsätzlichen Vorsicht und Achtsamkeit gegenüber Fremden an der eigenen Haustür. So empfehlen die Beamten, Unbekannten niemals Zutritt in die eigenen Wohnräume zu gewähren oder diese gar unbeobachtet zu lassen. Händigen Sie Fremden niemals Geld oder Wertgegenstände aus, seien Sie ruhig abweisend und wählen Sie im Zweifel immer den Polizeinotruf 110, so der Appell der Beamten.

