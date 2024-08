Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Nümbrecht (ots)

Drei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (14. August) an der Einmündung Homburger Straße (L 320) / Holsteins-Mühle ereignete. Ein 85-jähriger Mann aus Wiehl wollte gegen 17:10 Uhr mit seinem Auto von der Straße Holsteins-Mühle auf die L 320 abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Nümbrechter, der mit seinem Ford auf der vorfahrtsberechtigten L 320 in Richtung Homburg-Bröl unterwegs war. Durch die Kollision prallte das Auto des Nümbrechters gegen einen Bordstein und überschlug sich. Die beiden Fahrer und die 74-jährige Beifahrerin des Wiehlers wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L 320 war bis ca. 19:30 Uhr voll gesperrt.

