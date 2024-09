POL-BO: Informationsaustausch mit Blick über Wattenscheid: Vertreter der Polizeiwache West zu Besuch bei der Feuerwehr

Herne (ots) - Nach einem Einbruch in eine Herner Wohnung am frühen Montagmorgen, 2. September, fahndet die Polizei nach einem Täter und sucht Zeugen. Gegen 3.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein "auf Kipp" stehendes Fenster Zutritt in eine Wohnung am Westring, nahe In der Helle. Der 69-jährige Wohnungsinhaber ertappte den Täter auf frischer Tat, der in ...

