Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 250607 Tönisvorst-Vorst: Tragischer Unfall in Vorst - PKW Fahrer verstirbt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Ein 58-jähriger PKW-Fahrer steigt am Sa., 07.06.2025 gegen 21:30 Uhr in seinen geparkten PKW auf der Kempener Straße in Vorst ein und startet den Motor. Plötzlich fährt er mit seinem PKW, offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit, an und prallt nach wenigen Metern leicht gegen einen Straßenbaum. Der PKW kommt seitlich eingeklemmt zwischen dem Straßenbaum und einem Zaun zum Stillstand. Vermutlich war ein medizinischer Notfall ursächlich für dieses Fahrmanöver. Der Fahrer wird durch die alarmierte Feuerwehr aus seinem PKW gerettet, da die Türen des seitlich eingeklemmten PKW nicht mehr geöffnet werden konnten. Nach der Rettung wurde der Fahrer durch die Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt, verstarb aber leider noch am Unfallort.

Der Unfall wurde mit Unterstützung eines Unfallteams des Polizeipräsidiums Essen aufgenommen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Kempener Straße gesperrt.

Wenn Sie sachdienliche Angaben machen könnten, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50, 41747 Viersen, Tel.: 02162-377-0. (600)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell