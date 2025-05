Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach sexueller Belästigung

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach sucht nach einem bisher unbekannten Täter. Der unbekannte Mann soll im Bus der Linie 003 mehrfach eine Frau sexuell belästigt und sie bedrängt haben.

Die Frau war am Montag, 15. Juli 2024, um 7.24 Uhr an der Haltestelle Eschenhof in den Bus gestiegen. Der Tatverdächtige stieg zwei Minuten später an der Haltestelle Bettrath Kirche zu. Dann soll es zu der sexuellen Belästigung gekommen sein. Der Tatverdächtige verlies den Bus am Mönchengladbacher Hauptbahnhof wieder.

Circa zwei Wochen zuvor hatte sich die Frau von dem Mann bereits im Bus der Linie 003 beobachtet gefühlt. Er soll ihr außerdem gefolgt sein, nachdem sie den Bus verlassen hatte.

Nach der Tat am 15. Juli zeigte die Frau den unbekannten Mann an. Seither ermittelt die Polizei intensiv, konnte den Mann aber bislang nicht ausfindig machen.

Nun sucht die Polizei Mönchengladbach öffentlich mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen.

Es kann im Fahndungsportal der Polizei NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/169755

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Sie sucht weiterhin nach Zeugen, die die Vorfälle am 15. Juli 2024 oder etwa zwei Wochen zuvor im Linienbus beobachtet haben, den Mann schon mal gesehen haben oder diesen auf dem Bild wiedererkennen können.

Sie bittet diese Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell