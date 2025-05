POL-MG: Einbruch an der Trompeterallee

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 15. Mai, um 9 Uhr und Montag, 26. Mai, um 16 Uhr in den Rohbau eines Hotels an der Künkelstraße in Eicken eingedrungen. Sie schnitten diverse verlegte Kabel ab und entwendeten Steuergeräte und Badarmaturen. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: ...

