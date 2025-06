Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Auto prallt gegen Hauswand - Fahrer verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es gegen 01.00 Uhr zu dem Unfall auf der Wilhelmshöhe in Lobberich. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Nettetal war aus Richtung Lobberich in Richtung B509 unterwegs und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Straße ab und prallte gegen die Wand eines leerstehenden Hauses. Dabei wurde der 25-Jährige verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht besteht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Hausfassade wurde beschädigt, das Ordnungsamt kümmerte sich um die Sicherung. /wg (601)

