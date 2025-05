Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfall am Neumarkt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 51-jähriger Busfahrer gegen 15:30 Uhr die Wittekindstraße in Richtung Neumarkt. In Höhe der Straße "Öwer de Hase" sprangen plötzlich drei Fußgänger auf die Fahrbahn, sodass der Bus eine Vollbremsung machen musste. Infolgedessen stürzte drei Fahrgäste im Alter von 63, 52 und 61 zu Boden und verletzten sich leicht. Zwei der Personen wurden anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die drei unbekannten Fußgänger flüchteten anschließend in Richtung Kollegienwall. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Unfallflucht.

Hinweise zum Unfall oder zu den flüchtigen Fußgängern nimmt die Polizei unter 0541/327-2503 (tagsüber) oder unter -2515 entgegen.

