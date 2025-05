POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Zwei Brände im ehemaligen Studentenwohnheim

Osnabrück (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in ein Eiscafé in der Straße Am Markt eingebrochen. Zwischen Sonntagabend (22 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) verschafften sie sich gewaltsam über einen Seiteneingang Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren entwendeten die Täter mehrere Zahlgeräte sowie eine geringe dreistellige Summe Bargeld. Die Spurensicherung der Polizei war bereits vor Ort. Die ...

