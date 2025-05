Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Eiscafé - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in ein Eiscafé in der Straße Am Markt eingebrochen. Zwischen Sonntagabend (22 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) verschafften sie sich gewaltsam über einen Seiteneingang Zutritt zu dem Gebäude. Im Inneren entwendeten die Täter mehrere Zahlgeräte sowie eine geringe dreistellige Summe Bargeld. Die Spurensicherung der Polizei war bereits vor Ort. Die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls dauern an. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Markt beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

