POL-OS: Bad Iburg: Spaziergängerin von Mann angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Restaurant an der Phillip-Sigismund-Allee. Die Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat/Tätern nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

