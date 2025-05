Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt nach Unfall mit PKW

Osnabrück (ots)

Am Samstagvormittag befuhr eine 35-Jährige mit ihrem Opel gegen 11:30 Uhr die Osnabrücker Straße in Richtung Buer. Als die Frau aus Lotte nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Motorradfahrers. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer zu Boden stürzte. Der 57-jährige Mann aus Bünde verletzte sich dabei schwer und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 35-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

