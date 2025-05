POL-OS: Osnabrück: Mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt - Polizei sucht Eigentümer (Foto)

Polizeiinspektion Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, meldete eine 21-jährige Hinweisgeberin der Polizei eine verdächtige Person in der Piesberger Straße. Der Mann habe zuvor auf der Straße gestanden und an einem hochwertigen Fahrrad hantiert. Eine Streife traf den beschriebenen Mann samt Fahrrad kurze Zeit später vor Ort an. Der 35-Jährige aus Lotte konnte keine schlüssigen Angaben zur Situation oder zur Herkunft des Fahrrads machen.

Bei der Durchsuchung des Mannes und seiner Taschen wurden diverse Schneid- und Brechwerkzeuge aufgefunden. Hinweise auf einen rechtmäßigen Besitz konnte er nicht vorlegen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls ein. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein grünes E-Bike der Marke FOCUS mit mehreren Lackabplatzern am Rahmen. Das Fahrrad wurde zur Eigentumssicherung, die Werkzeuge aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen sichergestellt.

Die Polizei bittet den Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft des Fahrrads geben können, sich unter den Telefonnummern 0541/327-2215 oder -3203 zu melden.

