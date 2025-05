Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Schledehauser Weg-Kind schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Schledehauser Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind schwer verletzt wurde.

Ein 18-jähriger Fiat- Fahrer befuhr gegen 15.45 Uhr die oben genannte Straße in Richtung stadteinwärts. Auf Höhe der Straße "Am Hallenbad" überquerte der 7-Jährige plötzlich einen Fußgängerüberweg. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit dem Kind. Durch den Zusammenstoß wurde der 7-Jährige schwer verletzt. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahmen kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

