POL-OS: Osnabrück: Polizei durchsucht Kiosk - Illegale Vapes und Feuerwerkskörper beschlagnahmt

Osnabrück (ots)

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück durchsuchte die Polizei am Donnerstagabend, den 15. Mai 2025, zwei Kioske in der Osnabrücker Innenstadt. Hintergrund der Maßnahmen war der Verdacht, dass in den Geschäften illegale E-Zigaretten, sogenannte "Vapes", angeboten und verkauft werden sollten.

Während die Beamten in einem der Kioske keine relevanten Beweismittel feststellen konnten, wurden sie in einem zweiten Kiosk fündig: In den Verkaufs- und Lagerräumen stießen die Einsatzkräfte auf eine erhebliche Menge illegaler, nicht versteuerter Vapes.

Darüber hinaus entdeckten die Polizisten große Mengen von Feuerwerkskörpern, wie unter anderem Batterien und Raketen. Diese waren offenkundig nicht nur unsachgemäß gelagert worden. Zudem bestand der Verdacht, dass die Pyrotechnik außerhalb der gesetzlich erlaubten Verkaufszeiträume in den Handel gebracht werden sollte.

Sowohl die illegalen Vapes als auch die aufgefundene Pyrotechnik wurden beschlagnahmt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein - unter anderem wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, Verstößen gegen das Tabakerzeugnisgesetz sowie gegen das Sprengstoffgesetz. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

