Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfall auf der Neuenkirchener Straße - 18-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag befuhr eine 74-jährige VW-Fahrerin gegen 15:50 Uhr die Neuenkirchener Straße in Richtung Neuenkirchen. Als die Bramscherin nach links auf das Grundstück einer Kfz-Werkstatt abbiegen wollte, wurde sie zeitgleich von einem Motorradfahrer überholt. Infolgedessen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Motorradfahrer zu Boden stürzte und mit einem Zaunpfahl zusammenstieß. Das Motorrad prallte schließlich gegen einen geparkten Ford. Der 18-jährige Motorradfahrer, ein junger Mann aus der Samtgemeinde Neuenkirchen, verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 74-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

