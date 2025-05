Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrüche am Goethering- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montagabend 18 Uhr bis Dienstagmorgen 07.00 Uhr verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt zu einem Objekt in der Straße "Goethering". Zunächst verschafften sich die Unbekannten unerlaubt Zutritt zu einer Gesundheitseinrichtung. Sie durchsuchten die Räumlichkeit nach Diebesgut und entwendeten Bargeld. Anschließend versuchten die Diebe gewaltsam in eine Jugendeinrichtung im Objekt zu gelangen. Hierbei blieb es jedoch bei einem Versuch. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen und/ oder den flüchtigen Tätern geben können, sich telefonisch tagsüber unter 0541/327-3203 oder zu sonstigen Zeiten -2115 zu melden.

